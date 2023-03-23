Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:52, 23 марта 2023Культура

Восемь американских знаменитостей обвинили в криптомошенничестве

The Hollywood Reporter: восемь американских знаменитостей обвинили в криптомошенничестве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения восьми американским звездам из-за участия в мошеннической схеме, связанной с криптовалютой. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным Комиссии, среди обвиняемых числятся актриса Линдси Лохан, видеоблогер Джейк Пол, звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт, а также исполнители Soulja Boy, Ne-Yo, Lil Yachty, Akon и Остин Махоун.

Знаменитостям было предъявлено обвинение в продвижении криптовалют, связанных с компаниями криптомиллионера Джастина Сана Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. и Rainberry Inc. При этом Комиссия отмечает, что звезды не разглашали тот факт, что им за это платили.

Также сообщается, что все обвиняемые, кроме Махоуна и Soulja Boy, согласились выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов, не признавая и не отрицая обвинений.

Ранее полиция Нью-Йорка, США, объявила американского рэпера Трэвиса Скотта в розыск после того, как он якобы устроил драку и нанес ущерб на сумму 12 тысяч долларов в ночном клубе на Манхэттене. По данным полиции, пострадавший в драке звукорежиссер рассказал, что был вовлечен в словесный спор с музыкантом. Рэпера обвинили в перерастании спора в физическую ссору, так как он «ударил жертву кулаком по левой стороне лица».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия отреагировала на передачу Словакией истребителей Украине
В Москве недосчитались одного вида новостроек
Восемь американских знаменитостей обвинили в криптомошенничестве
Анна Семенович снялась в купальнике и вызвала споры в сети
Юрист оценил выгоду продления отпуском майских праздников
Стивен Сигал зарегистрировал в России компанию на Матросской Тишине
Названы сроки проектирования российской «Арктики»
Двух украинских военных приговорили к 50 годам за расстрел жителей Мариуполя
Известный комик показал закулисье «Что было дальше?»
В России учитель поставил ребенка на колени со словами «я тебя обоссу сейчас»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.