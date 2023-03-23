The Hollywood Reporter: восемь американских знаменитостей обвинили в криптомошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения восьми американским звездам из-за участия в мошеннической схеме, связанной с криптовалютой. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным Комиссии, среди обвиняемых числятся актриса Линдси Лохан, видеоблогер Джейк Пол, звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт, а также исполнители Soulja Boy, Ne-Yo, Lil Yachty, Akon и Остин Махоун.

Знаменитостям было предъявлено обвинение в продвижении криптовалют, связанных с компаниями криптомиллионера Джастина Сана Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. и Rainberry Inc. При этом Комиссия отмечает, что звезды не разглашали тот факт, что им за это платили.

Также сообщается, что все обвиняемые, кроме Махоуна и Soulja Boy, согласились выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов, не признавая и не отрицая обвинений.

Ранее полиция Нью-Йорка, США, объявила американского рэпера Трэвиса Скотта в розыск после того, как он якобы устроил драку и нанес ущерб на сумму 12 тысяч долларов в ночном клубе на Манхэттене. По данным полиции, пострадавший в драке звукорежиссер рассказал, что был вовлечен в словесный спор с музыкантом. Рэпера обвинили в перерастании спора в физическую ссору, так как он «ударил жертву кулаком по левой стороне лица».

