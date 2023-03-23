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19:41, 23 марта 2023Забота о себе

Названы убивающие психику свойственные большинству россиян привычки

Нейропсихолог Кушалиева: думскроллинг и любовь к сериалам могут навредить психике

Фото: Dima Berlin / Shutterstock / Fotodom

Свойственные большинству россиян и кажущиеся безобидными привычки на самом деле могут угрожать ментальному здоровью, предупредила нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. Убивающие психику ежедневные привычки она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Она считает крайне вредным думскроллинг — безостановочное пролистывание новостной ленты в поисках негатива, — который, по словам Кушалиевой, способен привести к навязчивым мыслям, бессоннице и развитию ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства). «Подобное поведение можно рассмотреть на примере пандемии, когда из-за боязни заразиться инфекцией на фоне постоянного чтения новостей у многих людей развилась компульсия (некий ритуал, который вырабатывается мозгом в состоянии стресса) — частое мытье или обрабатывание рук, предметов, продуктов специальными средствами из-за боязни подхватить вирус», — объяснила она.

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Навредить, по словам психолога, может и чрезмерная любовь к сериалам, которая провоцирует человека ложиться спать далеко за полночь и может привести к потере связи с реальностью из-за желания подменить собственную жизнь на сериальную картинку.

Долгое сидение за компьютером, в социальных сетях и онлайн-играх, продолжила Кушалиева, также способно привести к зависимости.

За этой привычкой стоит немало психологических проблем: у кого-то это заниженная самооценка, а у кого-то социофобия — добровольное избегание взаимодействия в другими людьми. Социофобия может стать причиной ухода человека в интернет-пространство, но подобное поведение только усугубляет состояние

Бибигуль Кушалиеванейропсихолог

Распространенной вредной привычкой нейропсихолог назвала и зависимость от еды как способа снять стресс. Эта привычка может привести к компульсивному перееданию, уточнила она. «К его симптомам относят невозможность контролировать объемы пищи, чувство вины за переедание, употребление пищи впрок и на автомате, например, за просмотром/чтением тех же самых тревожных новостей. Характерная черта — это понимание, что еда — это способ снятия стресса», — объяснила специалистка.

Наконец, ставшая нормой многозадачность и привычка браться за множество дел одновременно, по словам Кушалиевой, также ведет к истощению нервной системы. «Мы стараемся успевать по максимуму: прослушиваем голосовые и проверяем почту за завтраком, красимся по дороге на работу, выполняем мелкие поручения начальства, пока загружаем нужные документы на компьютере, за обедом пытаемся следить за новостной повесткой и делаем что-то по работе», — привела примеры эксперт. Она порекомендовала вместо этого хорошо делать что-то одно, а уже после переходить к следующему заданию.

Ранее психолог Екатерина Корчагина дала россиянам совет по борьбе с весенней хандрой и рассказала, что такое апрельский кризис. По ее словам, весной необходимо тщательно следить за эмоциональным состоянием.

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Александра Лисица
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