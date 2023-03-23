Врачи удалили свисавшую со спины россиянки огромную кровоточившую опухоль

В Подмосковье пациентке удалили со спины 35-сантиметровую кровоточившую опухоль

В Московской области врачи удалили огромную опухоль, свисавшую со спины пациентки. Об успешно проведенной операции сообщает подмосковный Минздрав на своем сайте.

Как пояснила медикам 63-летняя россиянка, новообразование на спине появилось у нее около двух лет назад. Изначально женщина не придавала этому внимания, однако со временем опухоль стала расти и кровоточить. На момент удаления патологическое образование достигло размера 35 сантиметров и занимало значительную площадь на спине пациентки. Оно было частично покрыто язвами и отмершими тканями.

После удаления опухоли хирурги наложили швы и произвели кожную пластику на участке тела, из которого выросла опухоль. Удаленный материал направили на гистологическое исследование. Перенесшая операцию россиянка чувствует себя хорошо, после выписки женщина наблюдается у онколога.

Ранее в марте хирурги подольской больницы удалили пенсионерке опухоль весом 45 килограммов. Новообразование развилось из яичника и мешало нормальному функционированию внутренних органов пациентки. Операция по удалению опухоли заняла полтора часа.