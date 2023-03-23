Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 23 марта 2023Россия

Врачи удалили свисавшую со спины россиянки огромную кровоточившую опухоль

В Подмосковье пациентке удалили со спины 35-сантиметровую кровоточившую опухоль

Фото: Andrey Zhernovoy / Shutterstock / Fotodom

В Московской области врачи удалили огромную опухоль, свисавшую со спины пациентки. Об успешно проведенной операции сообщает подмосковный Минздрав на своем сайте.

Как пояснила медикам 63-летняя россиянка, новообразование на спине появилось у нее около двух лет назад. Изначально женщина не придавала этому внимания, однако со временем опухоль стала расти и кровоточить. На момент удаления патологическое образование достигло размера 35 сантиметров и занимало значительную площадь на спине пациентки. Оно было частично покрыто язвами и отмершими тканями.

После удаления опухоли хирурги наложили швы и произвели кожную пластику на участке тела, из которого выросла опухоль. Удаленный материал направили на гистологическое исследование. Перенесшая операцию россиянка чувствует себя хорошо, после выписки женщина наблюдается у онколога.

Ранее в марте хирурги подольской больницы удалили пенсионерке опухоль весом 45 килограммов. Новообразование развилось из яичника и мешало нормальному функционированию внутренних органов пациентки. Операция по удалению опухоли заняла полтора часа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Мишустин высказался об отмене ЕГЭ
Сын Пореченкова назвал лучший город мира
В Белом доме назвали «идиотом» сбившего беспилотник США российского пилота
Названа главная проблема VR-шлемов
В ЕС понадеялись на скорый звонок Си Цзиньпина Зеленскому
Мишустин напомнил о дополнительной индексации социальных пенсий
Известный промоутер назвал причины срыва тура украинской певицы Повалий в России
Раскрыты подробности изнасилования четвероклассника из Новой Москвы
Любителей шашлыка предупредили о смертельной болезни
В Москве тело пенсионерки шесть лет пролежало в закрытой квартире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.