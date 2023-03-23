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16:57, 23 марта 2023Мир

Венгрия объяснила отказ арестовывать Путина

Канцелярия премьера Венгрии: Будапешт не сможет арестовать Путина на основании ордера МУС

Фото: Globallookpress.com

Будапешт не сможет арестовать президента России Владимира Путина на основании ордера Международного уголовного суда (МУС). Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш объяснил, чем обоснован отказ, передает ТАСС.

«Мы можем сослаться на венгерское законодательство и, основываясь на нем, не можем арестовать российского президента, поскольку статут МУС не был обнародован в Венгрии», — сказал он.

Политик также напомнил, что против этого документа выступал бывший президент страны Янош Адер. Он считал, что это противоречит конституции государства. Кроме того, отмечается, что венгерское правительство еще не сформировало мнение касательно решения МУС в отношении Путина.

«Такие решения не самые удачные, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру. Это мое личное субъективное мнение», — заключил он.

Ранее стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» российского президента и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

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Виктория Кондратьева
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