Популярная страна Азии запустила туристические поездки для домашних животных

В Южной Корее запустили туры для домашних питомцев на остров Чеджу за 23 тысячи рублей

В Южной Корее запустили специальные туры с чартерными перелетами для домашних животных. Об этом пишет The Korea Bizwire.

Жителям азиатской страны предлагается отправить домашних питомцев на остров Чеджу. Первая группа — 33 туриста и 18 собак — прибыла на курорт в четверг, 16 марта, по путевке Корейской туристической организации. Следующие три дня путешественники и их любимцы будут посещать различные зоокафе, пляжи и парки популярного острова.

Отмечается, что первые 50 мест, каждое из которых стоило 390 тысяч вон (23 тысячи рублей), были распроданы всего за пять дней после старта продаж. Стоимость поездки в апреле уже выросла до 500 тысяч вон (29 тысяч рублей) — тем не менее путевки также успели выкупить.

Каждому пассажиру разрешается взять с собой одного питомца весом менее 10 килограммов (включая клетку), при этом животное может сидеть рядом с хозяином в салоне. Для безопасности четвероногих друзей места снабдили эксклюзивными простынями и страховочными крючками. Чартерные туры на остров Чеджудо будут выполняться десять раз в месяц до конца года.

Ранее в январе пассажирка самолета попыталась взять на борт судна метрового удава, положив его в ручную кладь. Девушка объяснила, что питомец оказывает ей во время полета эмоциональную поддержку, однако сотрудники службы безопасности аэропорта не разрешили ей пронести рептилию на борт.