В Плесе пройдет международный фестиваль моды

В Плесе в июле пройдет фестиваль моды, посвященный 200-летию со дня рождения Островского

В Ивановской области с 13 по 16 июля пройдет XVII международный фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная Палитра». Об этом пишет «Интерфакс».

Программа фестиваля в Плесе будет посвящена 200-летию со дня рождения Александра Островского. Дизайнеры из разных регионов России и Белоруссии представят свои коллекции одежды, вдохновленные пьесами драматурга. Также планируется провести исторические мероприятия, посвященные творчеству драматурга и эпохе, в которую он жил.

Гостям фестиваля обещают обширную образовательную программу, круглые столы на тему развития текстильной отрасли региона, шоу-рум с авторской одеждой от российских дизайнеров, ярмарку от местных производителей, выставки и мастер-классы.

Организаторами фестиваля выступили Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области и клуб «Деловая женщина». Событие проводится при поддержке правительства Ивановской области.

Международный фестиваль «Плес на Волге. Льняная Палитра» проводится в Плесе ежегодно с 2005 года. Среди участников мероприятия свыше 30 дизайнеров из России и дружественных стран, а также порядка 20 коллективов студий детской моды. В прошлом году событие посетило свыше шести тысяч человек.

Ранее в октябре 2022 года в России стартовал ежегодный проект для школьников и взрослых «Культурный марафон», посвященный истории моды и роли технологий в ее развитии. Проект прошел в онлайн-формате: все желающие смогли познакомиться с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов.