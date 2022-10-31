В России стартовал посвященный моде и технологиям «Культурный марафон»

В России с 31 октября по 9 декабря пройдет «Культурный марафон», посвященный истории моды

В России стартовал ежегодный проект «Культурный марафон», знакомящий школьников и взрослых с мировой и отечественной культурой. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры России.

В 2022 году «Культурный марафон» будет посвящен истории моды и роли технологий в ее развитии. Проект пройдет в онлайн-формате с 31 октября по 9 декабря. Принять участие в марафоне и побороться за призы смогут учащиеся любых возрастов, родители, а также педагоги. Всех желающих познакомят с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов.

Отмечается, что во время марафона учащиеся получат возможность попробовать себя в роли стилиста и составить актуальные образы, взяв за основу семейные архивы. Кроме того, они узнают, как освоение космоса повлияло на цветовые тенденции, какую роль сыграла химия в появлении фиолетового цвета, что такое кика рогатая, а также изучат влияние пластиковых бутылок на мир моды.

«История моды — это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о ее роли в развитии культуры и наоборот — о влиянии культуры на моду», — рассказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

Организовал всероссийский марафон «Яндекс» при поддержке Министерства культуры России.

В 2021 году темой «Культурного марафона» стал кинематограф, проект приурочили к 125-летию первого киносеанса в России.