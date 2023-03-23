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11:43, 23 марта 2023Мир

Слова президента Чехии о пределе помощи Украине объяснили

Политолог Перенджиев объяснил слова главы Чехии о пределе помощи Украине убытками

Фото: Reuters

Поддержка Украины с помощью поставок оружия и боеприпасов наносит серьезный урон экономике Чехии, кроме того, страна понимает, что нередко ее оружие не доходит до линии соприкосновения, а распродается где-то по пути в зону конфликта. Именно поэтому Чехия хотела бы ограничить поставки, предположил разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Я не думаю, что другие страны будут отказываться от поддержки Украины вслед за Чехией. Просто страна в первое время начала конфликта проявила слишком много рвения, а теперь президент Петр Павел все же пытается отстоять ее интересы. Ведь, в конце концов, и оружие, и боеприпасы нужны и самим чехам», — заметил Перенджиев.

Кроме того, по мнению военного политолога, Чехия понимает, что поставки оружия несут только огромные убытки стране, которые она не может себе позволить.

«В Чехии также хорошо видят, как на их поставках наживаются другие. Оружие часто не доходит до линии соприкосновения, а продается налево по пути», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что президент Чехии рассказал, что Прага оказала максимальную помощь Украине и достигла предела своих возможностей в данном вопросе. Он отметил, что у республики имеются мощности для производства снарядов, однако не хватает рабочей силы.

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Варвара Кошечкина
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