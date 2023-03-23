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14:52, 23 марта 2023Силовые структуры

Российского полицейского заподозрили в организации проституции в спа-салоне

Под Челябинском полицейского и двух местных жителей заподозрили в организации проституции

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Челябинской области оперуполномоченного уголовного розыска одного из районных отделов полиции и двух местных жителей заподозрили в организации проституции. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчины организовали работу двух спа-салонов, в которых за деньги оказывались интимные услуги. Ведется проверка, а также решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Ранее сообщалось, что в Мурманске экс-сотрудник МВД получил условный срок за беспричинное избиение покупателя.

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Илона Палей
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