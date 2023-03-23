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00:01, 24 марта 2023Бывший СССР

В Киеве назвали сложности в организации разговора Зеленского с Си Цзиньпином

Подоляк: в организации разговора Зеленского с Си Цзиньпином имеются сложности

Фото: James McGill / Globallookpress.com

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, однако при его организации появились сложности. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона, сообщает ТАСС.

По словам Подоляка, такая ситуация якобы сложилась из-за позиции Китая. А сложности заключаются в том, что, по его мнению, КНР «еще не нашла своего нового политического места». «То есть - хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — считает Подоляк.

Также политик отметил, что организацией разговора занимается и офис президента Украины и министерство иностранных дел страны.

Тем временем представители Евросоюза (ЕС) выражают надежду, что Си Цзиньпин в ближайшее время позвонит президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе. Политик подчеркнул, что в ЕС внимательно следили за встречей китайского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с Путиным. После мероприятия руководитель КНР заявил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию конфликта на Украине.

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Екатерина Подвигина
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