На астероиде Рюгу нашли новые следы РНК

Nature Communications: на Рюгу нашли новые составляющие РНК — основы всего живого

Международная команда ученых, возглавляемая сотрудниками Университета Хоккайдо, нашла на астероиде Рюгу новые составляющие РНК (рибонуклеиновой кислоты) — одной из основных молекул всех живых организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Получить образцы грунта удалось благодаря аппарату «Хаябуса-2» Японского космического агентства. Проведя анализ уже на Земле специалисты выделили вещество урацил и никотиновую кислоту, также известную как витамин В3, или ниацин, а также следы других азотсодержащих органических соединений. Для этого частицы астероида замочили в горячей воде, а затем провели хроматографию жидкости и масс-спектрометрию высокого разрешения.

Урацил в пробах содержался в небольших количествах: в диапазоне 6-32 частей на миллиард, при этом концентрация витамина B3 была выше, примерно 49-99 частей на миллиард. В образце также были обнаружены другие биологические молекулы, в том числе набор аминокислот, аминов и карбоновых кислот, которые присутствуют в белках. Обнаруженные соединения похожи, но не идентичны тем, которые ранее были выявлены в богатых углеродом метеоритах.

Урацил является информационной единицей РНК (рибонуклеиновой кислоты), то есть необходим для правильной ее работы, которая заключается в кодировке, прочтении и регуляции генов всего живого на Земле. Никотиновая кислота, в свою очередь, играет важную роль в метаболизме организмов.

Ранее на Рюгу неоднократно находили различные нуклеиновые основания. Существует теория, что именно с астероидов по типу Рюгу на Землю были занесены необходимые для зарождения жизни элементы.