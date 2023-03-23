Бывшего журналиста белорусского госканала приговорили к трем годам колонии

Суд в Минске приговорил экс-журналиста Семченко к трем годам колонии за возбуждение вражды

Бывшего журналиста белорусского госканала ОНТ Дмитрия Семченко приговорили к трем годам колонии за возбуждение социальной вражды. Как передает БЕЛТА, такое решение вынес Минский городской суд.

Семченко признали виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Уточняется, что с сентября 2020 года по февраль 2022 года он опубликовал в соцсетях информацию, нацеленную на формирование неприязни и ненависти к представителям правоохранительных органов, власти и военнослужащим. В ходе судебного заседания он признал вину и раскаялся.

Экс-журналист будет отбывать наказание в колонии общего режима. Сообщается, что приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.