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17:11, 23 марта 2023Забота о себе

Популярный сценарист Соркин рассказал о симптомах внезапно пережитого инсульта

Сценарист «Стива Джобса» Аарон Соркин вспомнил, как перед инсультом врезался в стены

Фото: Neil Hall / Reuters

61-летний популярный американский сценарист и режиссер Аарон Соркин рассказал о внезапно пережитом инсульте. Симптомы смертельно опасного состояния автор сценариев «Социальной сети» и «Стива Джобса» описал в беседе с The New York Times.

Соркин вспомнил, что инсульт случился у него в ноябре 2022 года. По словам сценариста, однажды он проснулся и, пытаясь добраться до кухни, врезался в стены и углы. На следующий день его руки так тряслись, что он не смог донести стакан с апельсиновым соком до рта.

Осмотр у врача показал, что давление у Соркина было настолько высоким, что могло убить его. После инсульта Соркин страдал от спутанности речи, не мог написать свое имя и почувствовать вкус еды. «Я даже подумал, что никогда больше не смогу писать. Тогда я думал, что не смогу продолжить работу над сценарием спектакля "Камелот"», — признался он.

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Сейчас, по словам Соркина, он принимает все нужные медикаменты, бросил курить, сел на более здоровую диету и дважды в неделю начал посещать спортзал. «Я думал, я из тех, кто может есть что хочет, курить сколько хочет, и ничего мне не будет. О, как я ошибался», — добавил кинематографист.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Хомяков предупредил, что переохлаждение из-за отсутствия шапки увеличивает риск инсульта. По словам врача, сосуды головного мозга легко сужаются под воздействием холода, так как защищены лишь тонким слоем подкожно-жировой клетчатки.

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Александра Лисица
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