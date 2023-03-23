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07:59, 23 марта 2023Интернет и СМИ

Россиянам объяснили интерес пользователей сети к маньякам

Психолог Каминская объяснила интерес к маньякам в сети желанием разобраться в преступлении

Фото: Sehoon ye _3bread / Unsplash

Некоторые пользователи интернета глубоко интересуются темой серийных убийц из желания разгадать загадку или разобраться в преступлении, однако причиной также может быть эффект романтизации. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог Юлия Каминская.

«Возможны совершенно разные варианты. Кому-то важно разгадать загадку, разобраться в преступлении, проявить свой ум. Или же речь идет о незрелой личности, которая хочет самоутверждения и "прилепливается" к более значимой фигуре», — объяснила Каминская россиянам увлечение пользователей сети маньяками. Также возможен эффект романтизации, отметила психолог и привела в пример американский сериал «Декстер» о маньяке, в котором история представлена таким образом, что зритель начинает сочувствовать герою-убийце.

Помимо того, влияние на популярность темы маньяков оказывает такой психический процесс, как идентификация — отождествление себя с другим человеком, добавила Каминская. По словам специалиста, это связано с тем, что в реальной жизни человек сталкивается с огромным количеством запретов, в том числе на проявление злости и агрессии.

«Когда мы постоянно находимся в ситуации, где нет возможности высказать свое раздражение, защитить себя агрессивным способом (а иногда это единственный возможный способ защиты), человек, разрешивший себе то, что для нас невозможно, может восприниматься нами как более свободный, более смелый, более уверенный», — рассудила она.

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Экзистенциальный психотерапевт, кандидат психологических наук Федор Осипов в свою очередь указал, что серийные убийцы могут интересовать пользователей сети, поскольку информация о них затрагивает темы позволения, свободы и дерзости. Такой контент также может позволять человеку соприкасаться со своими болевыми точками и ранимыми местами, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что член Совета по правам человека Ева Меркачева попросила Роскомнадзор заблокировать сообщества во «ВКонтакте», посвященные битцевскому маньяку Александру Пичушкину, однако регулятор отказался прибегать к такой мере.

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Маргарита Щигарева
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