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18:09, 23 марта 2023Путешествия

Россиянам станет доступно больше авиарейсов в любимую курортную страну

«Аэрофлот» с марта будет выполнять полеты в пять городов Турции из Москвы и регионов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» будет выполнять полеты в пять городов Турции из Москвы и других регионов в летнем сезоне. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Таким образом, россиянам станет доступно больше авиарейсов в любимую курортную страну. Так, согласно новому сезонному расписанию, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, перевозчик станет выполнять полеты из столичного Шереметьево в Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир.

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Более того, отмечается, что прямые рейсы в некоторые турецкие города будут осуществляться из восьми регионов. К примеру, планируются рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью (их будет совершать авиакомпания «Россия»); из Сочи в Стамбул и Анталью (также «Россия»), Бодрум, Даламан; из Екатеринбурга в Стамбул и Анталью, а также в Анталью из Казани, Уфы, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Самары.

Ранее в марте сообщалось, что лоукостер «Победа» запустит прямые рейсы в Узбекистан. Начиная с 21 апреля 2023 года перевозчик планирует осуществлять полеты по маршруту Москва — Самарканд. Рейсы будут выполняться из аэропорта Внуково два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

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Фариза Бацазова
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