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13:00, 23 марта 2023Силовые структуры

Молодого россиянина задержали за поджог здания военкомата в Сосновом Бору

В Ленобласти задержали 20-летнего юношу, бросившего коктейли Молотова в окна военкомата

Фото: Telegram-канал SHOT

В Ленинградской области задержали 20-летнего юношу за поджег военкомата и социального фонда. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ночью 26 февраля юноша подошел к зданию в городе Сосновый Бор и бросил в окна четыре коктейля Молотова. Однако только одна из бутылок попала внутрь фонда. В результате обгорел потолок. Отмечается, что военкомат не пострадал.

Задержанный молодой человек учился в колледже на втором курсе. В настоящий момент в отношении него возбуждено дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»). Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что военный Тихоокеанского флота получил 7 лет за теракт, он поджег военкомат во Владивостоке.

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Екатерина Власова
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Молодого россиянина задержали за поджог здания военкомата в Сосновом Бору
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