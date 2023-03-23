Молодого россиянина задержали за поджог здания военкомата в Сосновом Бору

В Ленобласти задержали 20-летнего юношу, бросившего коктейли Молотова в окна военкомата

В Ленинградской области задержали 20-летнего юношу за поджег военкомата и социального фонда. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ночью 26 февраля юноша подошел к зданию в городе Сосновый Бор и бросил в окна четыре коктейля Молотова. Однако только одна из бутылок попала внутрь фонда. В результате обгорел потолок. Отмечается, что военкомат не пострадал.

Задержанный молодой человек учился в колледже на втором курсе. В настоящий момент в отношении него возбуждено дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»). Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что военный Тихоокеанского флота получил 7 лет за теракт, он поджег военкомат во Владивостоке.