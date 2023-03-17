Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:23, 17 марта 2023Силовые структуры

Российского военного осудили за теракт на семь лет из-за поджога военкомата

Военный Тихоокеанского флота получил 7 лет за теракт, он поджег военкомат во Владивостоке

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

1-й Восточный окружной военный суд во Владивостоке приговорил военнослужащего Тихоокеанского флота к семи годам лишения свободы за совершение теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые два года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что военный в мессенджере получил от противников специальной военной операции предложение поджечь военкомат во Владивостоке за вознаграждение в 100 тысяч рублей. Молодой человек принял его и совершил теракт.

Возгорание было локализовано. Здание получило минимальное повреждение.

13 марта сообщалось, что житель Ярославской области Денис Попов был приговорен судом к восьми годам лишения свободы за экстремизм и попытку поджечь военкомат. Он признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на теракт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
В российском городе пропал 12-летний школьник
Мужчина пострелял по прохожим из пневматического оружия в российском городе
США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках AUKUS
В ЛНР заявили о ложных позициях ВСУ на направлении Сватово-Кременная
В Минобрнауки объяснили необходимость сокращения сроков учебы в магистратуре
Названы самые опасные типы вируса папилломы человека
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО
Сексотерапевт назвала неожиданный эффект долгосрочных отношений
Названы цены на самые дорогие популярные у россиян игрушки из 1990-х
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.