Российского военного осудили за теракт на семь лет из-за поджога военкомата

Военный Тихоокеанского флота получил 7 лет за теракт, он поджег военкомат во Владивостоке

1-й Восточный окружной военный суд во Владивостоке приговорил военнослужащего Тихоокеанского флота к семи годам лишения свободы за совершение теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые два года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что военный в мессенджере получил от противников специальной военной операции предложение поджечь военкомат во Владивостоке за вознаграждение в 100 тысяч рублей. Молодой человек принял его и совершил теракт.

Возгорание было локализовано. Здание получило минимальное повреждение.

13 марта сообщалось, что житель Ярославской области Денис Попов был приговорен судом к восьми годам лишения свободы за экстремизм и попытку поджечь военкомат. Он признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на теракт.