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11:35, 23 марта 2023Из жизни

Девушка похудела на 67 килограммов благодаря одной фотографии

162-килограммовая девушка из Австралии увидела себя на снимке и похудела на 67 килограммов

Фото: @channy_sisco

21-летняя жительница австралийского города Ипсвич, штат Квинсленд, Шантель Сиско, похудела на 67 килограммов благодаря одному снимку. Об этом сообщает News.com.au.

Девушка всю сознательную жизнь страдала от избыточного веса. «Раньше я ела все, что хотела, и, казалось, ела все время», — вспоминает она. После рождения ребенка Сиско достигла своего максимального веса в 162 килограмма. Она была неуверенной в себе, не посещала рестораны и кинотеатры, так как боялась, что не поместится на стуле или в кресле. Девушка также не могла найти стильную одежду своего размера.

Поворотным моментом для Сиско стал праздник подруги по случаю рождения ее ребенка в 2021 году. «Когда я увидела свою фотографию, сделанную на детском празднике подруги, я поняла, что мне нужно измениться. Я не узнавала себя и того человека, которым я стала», — призналась она.

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Девушка начала правильно питаться и гулять возле дома. Когда Сиско увидела первые результаты, и у нее появились силы, она записалась в спортзал и стала заниматься вместе со своей матерью, которая работала персональным тренером. «Она мотивировала меня и помогала мне на протяжении всего пути», — рассказала австралийка.

Спустя два года девушке удалось похудеть до 95 килограммов и привести свое тело в спортивную форму. Сейчас она с удовольствием ест сбалансированную пищу, богатую белками, полезными жирами и углеводами. Она планирует продолжать заниматься спортом и собирается принять участие в соревнованиях по бодибилдингу. «Я чувствую себя потрясающе и очень довольна своим телом», — утверждает Сиско.

Девушка считает, что смогла достичь результата в похудении благодаря последовательности и самодисциплине. «Главное — просто начать. Постепенно изменяйте свои привычки, не перегружайте себя: это лишь настраивает вас на неудачу. Если я могу это сделать, значит, может каждый», — заключила она.

Ранее сообщалось, что проживающий в Канаде мужчина сумел сбросить 21 килограмм лишнего веса за три месяца благодаря домашней еде и физической активности. Мужчина решил похудеть после того, как его вес перевалил за 106 килограммов.

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Алиса Удовик
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