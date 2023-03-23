Офицер рассказал о западных гранатах на позициях ВСУ под Авдеевкой

Офицер «Белый» заявил о гранатах из США, Германии и Болгарии на позициях ВСУ под Авдеевкой

Офицер российской армии с позывным «Белый» заявил, что на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили гранат американского, немецкого и болгарского производства. Его слова приводит РИА Новости.

Офицер заявил, что на позициях ВСУ под Авдеевкой были найдены гранаты НАТО производства США, Германии и Болгарии. Подобное вооружение чаще используют наемники, добавил он.

«Три дня назад [на украинских позициях] были взяты два человека в плен, и при них обнаружены эти осколочные гранаты. Все НАТО работает против России. Факт налицо», — отметил военный.

Ранее на Украине допустили превращение Авдеевки в Артемовск (украинское название — Бахмут). С таким мнением выступил руководитель пресс-центра сил обороны таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский. «Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом — это так и есть», — подчеркнул Дмитрашковский.