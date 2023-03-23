Ползущего по дороге на коленях россиянина насмерть задавил автомобиль

В Челябинской области автомобиль задавил пешехода, ползущего по дороге на коленях

В городе Сим Челябинской области автомобиль насмерть задавил пешехода, ползущего по дороге на коленях. Об этом в четверг, 23 марта, Ura.ru сообщил источник в силовых структурах.

«Водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным издания, мужчина на протяжении нескольких дней был в запое и полз по проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что ранее соседи не раз уводили россиянина с дороги.

Ранее сообщалось, что в Ельнинском районе Смоленской области автомобиль задавил 42-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Россиянин скончался до приезда скорой помощи.