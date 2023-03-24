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09:17, 24 марта 2023Силовые структуры

Путину предложили помиловать осужденного за хищения российского ученого

Президенту РФ направлено заключение о помиловании осужденного на 15 лет ученого Анисимова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Комиссия по вопросам помилования Тульской области приняла положительное решение по ходатайству доктора технических наук Владимира Анисимова, осужденного на 15 лет срок за хищения бюджетных средств при исполнении оборонного заказа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Материалы в отношении ученого, отбывающего наказание в тульской колонии, направлены на утверждение президенту России Владимиру Путину, который по закону принимает акт о помиловании.

Анисимов после освобождения намерен принять участие в разработках оружия для участников СВО. Он ранее руководил проектом по созданию специального программного обеспечения, «направленного на повышение обороноспособности России», а его «системные наработки по проблемам анализа и моделирования систем военного назначения» оказывают положительное воздействие. За участие в военных проектах Анисимов получил звание почетного работника науки и техники России и премию Российской Федерации имени маршала Советского Союза Жукова.

Анисимов был одним из фигурантов дела о хищении средств в научно-производственном объединении имени Лавочкина наряду с бывшим генералом ФСБ Сергеем Солодовниковым и другими руководителями предприятия. Суд установил, что с 2012 по 2014 год они под видом исследований похитили 180 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Анисимов был осужден на 15 лет и 9 месяцев.

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Любовь Ширижик
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