«Положенец» Арсен организовал в колонии ячейку АУЕ и попал под суд

«Положенца» из Астрахани отдали под суд за занятие высшего положения в преступной иерархии

В Астраханской области 33-летний местный житель предстанет перед судом за занятие высшего положения в преступной иерархии и экстремизм, связанный с созданием ячейки запрещенной в России экстремистской организации АУЕ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие по делу завершено, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о «положенце» Арсене Нифталиеве, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Фигуранту вменяются статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), 282.2 и 282.3 УК РФ («Организация и финансирование экстремистской организации»).

По версии следствия, астраханец отбывал наказание в колонии № 6 регионального УФСИН. В 2019 году он получил криминальный статус «положенец». Там же он организовал деятельность АУЕ, распространяя преступные традиции, обычаи и криминальную субкультуру. Фигурант дела также занимался сбором денег и контролировал общак.

В СКР предоставили «Ленте.ру» видео задержания авторитета. На кадрах видны силовики, которые пришли в дом фигуранта дела и надели на него наручники. Показаны наличные, изъятые в ходе обыска.