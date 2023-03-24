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12:15, 24 марта 2023Наука и техника

Спрогнозировано распространение пожирающей плоть бактерии

Scientific Reports: инфекции плотоядной бактерии распространяются из-за изменения климата

Фото: Maksim Shmeljov / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Восточной Англии выяснили, что количество инфекций плотоядной бактерии Vibrio vulnificus на восточном побережье США выросло с 10 до 80 за 30-летний период. К 2041-2060 годам инфекции могут распространиться на крупные населенные пункты в окрестностях Нью-Йорка. Статья исследований опубликована в журнале Scientific Reports.

Пожирающие плоть бактерии Vibrio vulnificus растут в теплых мелководных прибрежных водах и могут инфицировать порезы или укусы насекомых при контакте с морской водой. В конце 1980-х годов случаи заражения регистрировались в Мексиканском заливе и вдоль южного побережья Атлантического океана, но были редки к северу от Джорджии. Сегодня они выявляются на севере вплоть до Филадельфии.

К 2081-2100 годах инфекции могут затронуть каждый восточный штат США при сценариях будущих выбросов и потепления от средних до высоких. Если выбросы будут поддерживаться на низком уровне, то случаи заболевания могут распространяться на север только до Коннектикута. Прогнозируется, что на фоне изменения климата к концу XXI века около 140-200 инфекций V. vulnificus могут регистрироваться каждый год.

Хотя число случаев заболевания в США невелико, вероятность смерти человека, инфицированного V. vulnificus, составляет один к пяти. Пик вспышек приходится на лето, когда бактерии быстро распространяются и серьезно повреждают плоть человека.

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Александр Еникеев
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