Китаевед заявил о возникновении «Большой двойки» после визита Си Цзиньпина

Публицист Николай Вавилов: Россия необходима Китаю как равный партнер

Несмотря на мощное давление Запада, Си Цзиньпин после переизбрания совершил свой первый иностранный визит именно в Россию. Похоже, Китай окончательно выбрал нашу сторону и подставил плечо отечественной экономике. Китайские бизнесмены делятся инсайдом — товарищ Си привез в Москву 1 000 000 000 000 юаней! О том, почему наша страна необходима Китаю именно как равный партнер и для чего Пекин накапливает запасы вооружения и нефти, публицист и известный китаевед Николай Вавилов рассказал в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» на телеканале LIFE.

«Некоторые наблюдатели отмечали двусмысленность визита китайской делегации, какой-то подвох. Так действительно бывает, если китайцы с вами не дружат. Давайте четко скажем — Китай дружил с Западом раньше, а теперь дружит с Россией. Теперь он выбрал Россию. С приходом к власти Си Цзиньпина начался процесс девестернизации Китая. Не сразу, не за один год это было сделано — за все 10 лет своей власти он постепенно отстранял сторонников коллаборации с Западом. И на 20 съезде КПК привел к власти своих сторонников. Си Цзиньпин одержал безоговорочную победу. На Китай оказывается беспрецедентное давление. Но в то же время, как и десять лет назад после своего избрания, Си Цзиньпин с первым официальным визитом снова приехал именно в Москву», — отметил Николай Вавилов.

По мнению Вавилова, лидер Китая приезжал в Москву уже в качестве миротворца, уладив многолетний конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хотя там было противостояние не такое острое и тяжелое как у России с Украиной. Тем более что Пекин занимает постепенно торговое пространство «от Кабула до Каира» и вытесняет с Ближнего Востока и не только оттуда абсолютно всех. Юань становится валютой взаиморасчетов. Первый кредит в юанях получила Саудовская Аравия, которая вместе с Ираном является крупнейшими партером Китая. Так что зачем ссориться этим странам? Иордания, Бахрейн, Катар постепенно присоединяются к этому процессу. Происходит юанизация планеты. Бразилия с Россией оплачивает поставки удобрений в юанях. Это выгодно, уверен эксперт.

«Мы не знаем реальных военно-политических договоренностей между Россией Китаем, потому что они секретные. Скорее всего теперь существует военный союз, который является оборонительным, подразумевая нападение, например, на Китай Японии. Это мои предположения, но думаю, что "Большая двойка" уже получилась», — подчеркнул Николай Вавилов.

Эксперт убежден, что началась замена проамериканским, прозападным международным институтам учреждениями многополярного мира, в которых участвует «Большая двойка» — Россия и Китай. G20 смогут полноценно заменить ШОС и БРИКС и роль России там будет гораздо выше.

«Россия может десятилетия обеспечивать ресурсами Китай в случае длительной конфронтации с Западом. А Китай может нас снабжать станками для индустриализации. Китай и Россия независимая структура, закрытая, замкнутая, нам никто не нужен, и мы своих геополитических целей добьемся», — отметил Николай Вавилов.