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12:53, 24 марта 2023Моя страна

Спелеологи продвинулись дальше 70 километров в самой длинной пещере России

Спелеологи продвинулись дальше 70 километров в Ботовской пещере
Архивный кадр

Архивный кадр. Кадр: ИРКУТСКФИЛЬМ / YouTube

Спелеологам удалось продвинуться дальше 70 километров в самой длинной пещере России — Ботовской пещере, которая находится в Жигаловском районе Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя секции спелеологии Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества Александра Осинцева.

Отмечается, что во время 40-й экспедиции ученые преодолели отметку в 70 километров 414 метров. В 2019 году спелеологам было известно 69,5 километра Ботовской пещеры.

Пещера находится в труднодоступной местности, в 90 километрах от поселка Жигалово, вниз по течению реки Лены. Ее исследования ведутся с 1946 года. За время изучения Ботовской пещеры спелеологи обнаружили останки более 50 медведей.

Ранее сообщалось, что в балтийском янтаре обнаружили ранее неизвестных насекомых, которые жили 40 миллионов лет назад. Специалисты нашли в камне новый род и вид паразитоидных наездников-барконид — они считаются предками современных ос.

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Алиса Удовик
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