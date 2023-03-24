В ЕК задумали провести конференцию по «депортированным» украинским детям

Глава ЕК фон дер Ляйен проведет с Польшей конференцию по депортированным украинским детям

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вместе с Польшей планирует провести конференцию по «депортированным» украинским детям. Ее слова приводит РИА Новости.

По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе фон дер Ляйен заявила, что знает о депортации 16200 детей, однако только 300 из них вернулись на Украину. Она заявила, что проведет с Польшей конференцию, и что ЕК находится «в самом начале большой работы».

«Мы намерены оказывать давление на международном уровне, чтобы принять все необходимые меры и установить местонахождение этих детей. Мы намерены содействовать ООН и соответствующим международным организациям для получения более полной информации о депортированных в Россию детях, в том числе тех, которые были усыновлены», — заключила она.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечается, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.