Президент Бразилии решил создать «мирный клуб» с участием Китая

Президент Бразилии создаст «мирный клуб» с участием Китая для решения конфликта на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил создать «мирный клуб» с участием Китая для решения конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу МИД республики Мауро Виейру.

Бразильский лидер объявит о своем предложении в ходе визита в Пекин 25 марта для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Мы очень заинтересованы в содействии или содействии в проведении какой-либо встречи, которая привела бы к мирному процессу. Президент столько раз говорил, что много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры», — рассказал министр иностранных дел.

Отмечается, что президент республики стремится восстановить дипломатическое влияние и продолжить поддерживать контакты со всеми странами. «Мы хотим вернуть время, которое было недавно упущено», — отметил Виейра.

Ранее президент Бразилии заявил, что России нужны минимальные условия для прекращения боевых действий на Украине. По его словам, необходимо дать Москве условия для прекращения спецоперации. Он также отметил, что следует говорить о мирном урегулировании конфликта, а не о «войне».

Да Силва призвал Украину и Россию прекратить конфликт и сесть за стол переговоров. По его мнению, стоит создать группу стран, выступающих за мир. Он заявил, что планирует обсудить это с другими лидерами, в частности президентом России Владимиром Путиным, президентом США Джо Байденом, а также лидером КНР Си Цзиньпином.