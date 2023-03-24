Колин Фаррелл расстался с возлюбленной после пяти лет отношений

Колин Фаррелл расстался с возлюбленной МакНамарой после пяти лет отношений из-за работы

Ирландский актер Колин Фаррелл расстался со своей возлюбленной Келли МакНамарой после пяти лет отношений. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, причиной разрыва пары стали съемки артиста. «График Колина сказался на его отношениях с Келли, и они тихо объявили о разрыве. Между ними нет обид, но поддерживать романтические отношения, когда ваш рабочий график настолько напряженный, стало трудно», — рассказал источник, приближенный к актеру.

О романе Колина Фаррела и помощницы участника группы U2 Келли МакНамары стало известно в 2017 году. Тогда папарацци сфотографировали пару вместе.

В сентябре прошлого года Колин Фаррелл удостоился 13-минутных стоячих оваций на Венецианском кинофестивале за работу в фильме «Банши Инишира».

Ранее американский певец Крис Браун стал причиной разрыва пары после того, как станцевал приватный танец фанатке во время своего концерта в рамках тура Under The Influence.