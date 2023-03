Крис Браун исполнил фанатке эротический танец и разрушил ее отношения

Daily Mail: Крис Браун станцевал фанатке приватный танец и разрушил ее отношения

Американский певец Крис Браун стал причиной разрыва пары после того, как станцевал приватный танец фанатке во время своего концерта в рамках тура Under The Influence. Об этом пишет Daily Mail.

Во время выступления певец исполнил эротический танец для одной из зрительниц под свою песню Take You Down. Музыкант пригласил девушку на сцену, усадил на стул и начал танцевать. На опубликованных газетой кадрах видно, что девушка выглядит счастливой, она проводила руками по телу певца, одновременно обмахиваясь рукой.

Однако молодого человека посетительницы концерта по имени Дэш разозлило поведение возлюбленной. Он выложил видео с танцем в социальные сети, подписав его «POV: Купил своей девушке билеты в первый ряд, чтобы увидеть Криса Брауна». «Хочу вернуть свои 500 фунтов стерлингов и свою девушку», — добавил он. Позже мужчина сообщил, что расстался с девушкой. «Но она не считает, что была неправа», — сказал он.

Ранее Крис Браун показал огромную гардеробную в собственном доме и подвергся критике в соцсетях. «Крис, твой гардероб больше похож на барахолку», «Ужасная организация», «Выглядит как дешевый секонд-хенд», «Это что, рынок?», «Зачем строить такие комнаты, если сотни людей нуждаются в еде во всем мире?» — возмутились подписчики артиста.