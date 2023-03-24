Основатель Twitter потерял полмиллиарда долларов после обвинений в мошенничестве

Состояние основателя Twitter Дорси упало на $526 млн после обвинений в мошенничестве

Состояние основателя Twitter Джека Дорси резко упало из-за публикации отчета Hindenburg Research, в котором его финтех-компанию Block обвинили в мошенничестве, и последовавшего за ним обвала акций. Как сообщает Bloomberg, 23 марта предприниматель лишился 526 миллионов долларов, что стало для него крупнейшей однодневной потерей с мая 2022 года.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, в настоящее время его состояние составляет 4,4 миллиарда долларов после сокращения на 11 процентов. Большая часть капитала Дорси вложена в Block, акции которого накануне снижались на 22 процента в нижней точке. К закрытию торгов падение составило 15 процентов.

Bloomberg оценивает долю Дорси в компании в 3 миллиарда долларов, в то время как в Twitter он владеет пакетом акций на сумму около 388 миллионов долларов.

Инвестиционно-исследовательская фирма Hindenburg Research накануне опубликовала отчет о деятельности Block за последние два года. Она обвинила компанию в ведении инвесторов в заблуждение насчет ключевых показателей и накрутке активности пользователей ради получения прибыли и роста акций. Аналитики назвали действия топ-менеджмента «мошенничеством, направленным против потребителей и правительства». Block отвергла обвинения и заявила, что рассмотрит возможность судебного иска.