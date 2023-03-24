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09:51, 24 марта 2023Силовые структуры

Под Москвой задержали рецидивиста за убийство двоих человек ножом

Под Москвой полиция задержала рецидивиста за убийство двоих человек ножом во время ссоры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области полиция задержала 52-летнего рецидивиста, который подозревается в убийстве двоих человек. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, вечером 22 марта фигурант распивал спиртное со своими знакомыми, во время застолья между ними произошла ссора. Задержанный взял кухонный нож и нанес им удары мужчине и женщине. От полученных ранений потерпевшие скончались. Известно, что фигурант уже был лишен свободы на 23 года за убийство и разбой.

Ранее сообщалось, что под Хабаровском осудят 39-летнего мужчину, который избил соседа и вонзил нож ему в грудь.

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Илона Палей
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