Сборная Англии по футболу победила команду Италии в матче квалификации Евро-2024

Сборная Англии со счетом 2:1 победила команду Италии в матче квалификации Евро-2024

Сборная Англии по футболу победила команду Италии в матче первого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в группе С прошла в Неаполе и завершилась со счетом 2:1. Единственный мяч хозяев забил Матео Ретеги. У гостей ворота соперников поразили Деклан Райс и Харри Кейн, реализовавший пенальти. С 80-й минуты англичане играли вдесятером, так как защитник Люк Шоу получил красную карточку.

Кейн стал лучшим бомбардиром английской национальной команды. В его активе 54 гола. Предыдущий рекорд — 53 забитых мяча — принадлежал Уэйну Руни.

В следующем туре Италия сыграет с Мальтой 26 марта. Противостояние начнется в 21:45 по московскому времени. Англичане в этот же день встретятся с украинцами в 19:00.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.