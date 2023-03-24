Организатор молдавской схемы по выводу миллиардов из России вышел на свободу

Осужденный на 12 лет за вывод 126 млрд рублей из РФ вышел досрочно из смоленской колонии

Организатор молдавской схемы по выводу миллиардов рублей из России Александр Григорьев, получивший за это 12 лет лишения свободы, досрочно освободился из смоленской колонии, где отбывал наказание. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После отбытия половины срока суд по ходатайству осужденного заменил оставшуюся часть наказания на штраф в 300 тысяч рублей.

Григорьев в 2019 году был осужден на девять лет заключения за хищение двух миллиардов рублей из банков «Западный» и «Донинвест». Через два года он получил второй приговор за организацию преступного сообщества (ОПС), которое вывело за границу 126 миллиардов рублей. По совокупности по двум приговорам Григорьеву назначили 12 лет колонии строгого режима.

По данным правоохранительных органов, он был лидером одного из самых крупных в России ОПС, занимавшегося незаконными обнальными операциями, с участием 500 человек и 70 российских банков. В МВД подсчитали, что они могли вывести из России 46 миллиардов долларов, а годовой оборот ОПС достигал одного триллиона рублей.

В ходе расследования Григорьев активно сотрудничал со следствием, заключил сделку и дал показания на сообщников, благодаря чему избежал более сурового наказания. Молдавской схемой по выводу средств назвали из-за участия в ней кредитных организаций этой страны, ее организаторами МВД России считает находящихся в розыске владельца Moldindconbank Вячеслава Платона и бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.