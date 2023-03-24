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12:39, 24 марта 2023Путешествия

Два человека погибли при пожаре в отеле в Турции

TRT Haber: при пожаре в отеле в Стамбуле погибли два человека
СюжетПожары в Турции:

Кадр: Halk TV

В турецком Стамбуле при пожаре в отеле погибли по меньшей мере два человека, еще три пострадали. Об этом пишет TRT Haber.

Отмечается, что возгорание произошло в семиэтажной гостинице в стамбульском районе Пендик, расположенном на восточной окраине города.

По данным издания, после получения сообщения о пожаре на место происшествия были отправлены многочисленные сотрудники полиции, пожарные и медицинские бригады. Всех постояльцев отеля эвакуировали. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

Ранее в феврале российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет. Россиянку доставили в больницу из-за отравления угарным газом. Возгорание произошло на кухне ресторана, расположенного на первом этаже гостиницы.

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Фариза Бацазова
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