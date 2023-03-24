Си Цзиньпин улетел из России под звуки песни о неизбежной войне

Председатель КНР Си Цзиньпин улетел из России под звуки китайской песни о неизбежной войне

Председатель КНР Си Цзиньпин улетел из России под звуки китайской патриотической песни «Когда этот день настанет» о скорой и неизбежной войне. Ее исполнил российский военный оркестр по согласованию с китайской стороной. Об этом пишет издание «Страна».

Она была написана Главным политическим управлением Народно-освободительной армии Китая в 2005 году. «Вы готовы, братья-солдаты? Когда этот день настанет — не волнуйся, Родина и родственники, чтобы победить, я буду атаковать», — приводит издание слова песни.

При этом Telegram-канал «Китайская угроза» считает, что в песне не стоит искать символизма, и ее могли сыграть без какого-то подтекста. Автор добавил, что не заметил, чтобы в Китае обсуждали музыкальное сопровождение, под которое улетал Си.

На днях председателя КНР в Москве принимал президент России Владимир Путин. Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта и покинул страну спустя два дня, в это время он провел переговоры как с президентом страны, так и с премьер-министром Михаилом Мишустиным.