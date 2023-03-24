Спасшая детей в «Зимней вишне» инструктор рассказала о страхе расправы

Спасшая детей в «Зимней вишне» инструктор в первые дни после пожара боялась расправы

Бывшая инструктор активити-парка «Круча» в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» Катарина Легенза, которая вместе с коллегами пять лет назад спасала детей из загоревшейся ямы с поролоном и с веревочной трассы рядом с очагом пожара, после трагедии не спала из-за страха расправы со стороны родителей, потерявших в пожаре детей. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Мне запомнилось опубликованное высказывание одной матери: "Почему инструкторы выжили, а наши дети — нет?"» — вспоминает Легенза. Женщина призналась, что в первые дни после пожара опасалась за свою жизнь. Инструктор жила на первом этаже и думала, что ее найдут и «будут кидать гранаты в окна».

Однако произошло обратное. Одна из матерей действительно нашла Легензу, она дозвонилась до нее и сказала: «Катарина, мы так рады, что вас нашли! Как у вас дела?». Это была мать мальчика, которого Легенза последним сняла с веревочной трассы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Причиной стало короткое замыкание под потолком над батутной зоной детского активити-парка. Пока огонь распространялся, находившиеся в кинотеатре неподалеку от эпицентра пожара люди ничего не знали о происходящем. Позже в одном из кинозалов мужчины решили закрыть дверь, чтобы не допустить проникновения дыма. Это привело к гибели всех находившихся там людей, кроме одного, выбравшегося через аварийный выход из кинозала и потерявшего сознание рядом с ним — спасатели нашли его и вынесли из ТРК, но аварийную дверь не обнаружили. Всего при пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети.

Через два дня после пожара председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация. В тот же день в Кемерово прошел стихийный митинг, на котором горожане потребовали от местных властей рассказать правду о трагедии. В итоге губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Было возбуждено четыре уголовных дела.