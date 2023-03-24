Бывшая ведущая «Орла и решки» назвала самое запоминающееся путешествие

Бывшая ведущая «Орла и решки» Коваль рассказала, что хочет вернуться в Японию

Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Юлия Коваль рассказала, какое путешествие было самым запоминающимся в ее жизни. В разговоре с гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой она призналась, что ей очень понравилось в Японии. Ее ответ опубликован в Telegram-канале Утяшевой.

«Мое лучшее путешествие было, наверное, в Японию. Я очень хочу вернуться в эту страну», — сказала Коваль. Она добавила, что во время путешествия побывала не только в Токио, а объехала всю страну.

Ведущая также назвала жителей Японии очень тактичными и воспитанными людьми, но в то же время обратила внимание на особенность поведения местных жителей, которая показалась ей странной. «Там беременная женщина может таскать чемоданы, и никто ей не поможет. Мужчины вообще никому не помогают. Это было максимально странным, в остальном страна меня покорила», — поделилась Коваль.

По словам ведущей, в личном списке стран, куда ей хотелось бы вернуться, Япония находится на втором месте. Первое место занимает Лаос.

В разговоре с Утяшевой Коваль также рассказала о главных трудностях, с которыми сталкивалась во время съемок в «Орле и Решке» в 2020 году. В частности, однажды из-за съемок ей пришлось пропустить день рождения своего ребенка.