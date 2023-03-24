Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 24 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 24 марта

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Radio Free Europe / Reuters

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 24 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны РФ

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 645 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, на данных направлениях Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц военной техники, в том числе артиллерийскую систему М777 и станцию радиолокационной борьбы AN/TPQ-37, которые производятся в США, а также три самоходные артиллерийские установки Krab, поставленные из Польши.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Российским войскам также удалось уничтожить склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион», который находился в Донецкой народной республике (ДНР). Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 18 украинских беспилотников в Харьковской области, в Луганской народной республике (ЛНР) и в ДНР.

Конашенков добавил, что за время проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3562 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8392 танка и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Херш назвал возможный мотив США для диверсии на «Северных потоках»
Херш заявил о рассмотрении США подрыва «Северных потоков» в 2021 году
Звездный парикмахер назвал пять главных ошибок в уходе за волосами
Британский промоутер предложил Фьюри соперника взамен Усика
Конституционный суд Армении ратифицировал Римский статут
Российский самолет экстренно сел из-за плохого состояния пассажира с онкологией
Стала известна судьба проданного в российском регионе мяса с сибирской язвой
Российский ребенок принес в школу пистолет и подбросил его однокласснику
В США решили ограничить доступ детей к социальным сетям
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.