Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 24 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 24 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны РФ

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 645 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, на данных направлениях Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц военной техники, в том числе артиллерийскую систему М777 и станцию радиолокационной борьбы AN/TPQ-37, которые производятся в США, а также три самоходные артиллерийские установки Krab, поставленные из Польши.

Российским войскам также удалось уничтожить склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион», который находился в Донецкой народной республике (ДНР). Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 18 украинских беспилотников в Харьковской области, в Луганской народной республике (ЛНР) и в ДНР.

Конашенков добавил, что за время проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3562 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8392 танка и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной военной автомобильной техники.