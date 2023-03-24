Москвичи бросились покупать кладовки

«Аквилон»: спрос на кладовки в новостройках Москвы вырос на 23%

За год спрос на кладовые помещения в новостройках Москвы вырос на 23 процента, а в Санкт-Петербурге — на 27 процентов. О том, что жители двух городов бросились покупать кладовки, сообщают «Известия» со ссылкой на данные группы «Аквилон».

В марте 2023 года в столице кладовку в новом жилье приобретает каждый шестой, в Петербурге — каждый пятый. Наиболее популярный формат — помещение площадью до четырех квадратных метров. Чаще всего кладовые покупают собственники квартир площадью до 45 «квадратов». В Москве на покупателей студий, «однушек» и «евродвушек» приходится 61 процент спроса на кладовки, в Петербурге — 72 процента.

В современных новостройках кладовки чаще всего располагаются в подземных паркингах и на нежилых нижних этажах. Из-за такого расположения они стоят в два-три раза дешевле, чем дополнительные «квадраты» в квартире.

В январе сообщалось, что за последние два года доля новостроек с кладовками в Москве выросла почти в четыре раза — с 5 до 19 процентов. Сейчас кладовки можно приобрести в 16 процентах строящихся комплексов столицы.