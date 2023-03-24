Бывшего сотрудника МВД осудили на семь лет за пьяное смертельное ДТП

В Краснодарском крае экс-полицейского осудили на 7 лет за пьяное ДТП с 47-летней погибшей

В Краснодарском крае суд приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы бывшего помощника оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району за смертельное ДТП. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, совершенном в состоянии алкогольного опьянения»). Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Суд лишил его права три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

По данным ведомства, вечером 13 ноября пьяный правоохранитель ехал на машине по улице Краснопартизанской в станице Старощербиновской. Он не соблюдал дистанцию, не справился с управлением и наехал на 47-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде по дороге в попутном направлении. Потерпевшая скончалась.

Отмечается, что бывший сотрудник МВД признал вину и раскаялся.