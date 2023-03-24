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15:19, 24 марта 2023Силовые структуры

Российский полицейский получил коробку с алкоголем и деньги от обнальщиков

В Красноярске задержан полицейский за взятку в виде коробки с алкоголем и 200 тыс. рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Полицейский подозревается в получении должностным лицом взятки через посредника в виде денег за незаконные действия. Факт коррупции был выявлен в ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которой занимались четверо жителей Красноярска. Они через подставные фирмы обналичивали денежные средства. В июле 2022 года в полицию обратилась налоговая служба и сообщила о подозрительной женщине, пытавшейся зарегистрировать компанию.

Полицейский по итогам проверки вынес незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела против нее. По данным следствия, он получил за это коробку с алкоголем и 200 тысяч рублей.

Полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также к уголовной ответственности привлечен посредник, он арестован.

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Любовь Ширижик
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