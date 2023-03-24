Российский заключенный присягнул ИГ и получил новый срок

Суд приговорил к 14 годам колонии заключенного за присягу на верность террористам из ИГ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного Замира Мурадова из ставропольской колонии, присягнувшего на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»). Первые три года из назначенного наказания он проведет в тюрьме.

Суд установил, что Мурадов, находясь в исправительном учреждении Ставропольского края по приговору Зареченского районного суда Тулы, решил вступить в состав ИГ. 24 января 2022 года он записал видео на мобильный телефон, в котором принял присягу на верность руководителю ИГ. Запись Мурадов отправил стороннику террористов.