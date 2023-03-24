Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:59, 24 марта 2023Мир

Названы самые перспективные сферы сотрудничества России и Китая

В МИРЭА назвали самой перспективной сферой партнерства России и Китая микроэлектронику

Фото: China Daily / Reuters

Самым перспективным направлением сотрудничества России и Китая могут стать совместные разработки в сфере микроэлектроники, считают эксперты. Об этом свидетельствуют результаты опроса РТУ МИРЭА, с которыми ознакомилась «Лента.ру». Специалисты назвали и другие наиболее популярные, на их взгляд, направления.

В исследовании приняли участие 120 специалистов. Среди них профессорско-преподавательский состав крупнейших технологических вузов России и представители российских и китайских компаний различных отраслей.

Самым перспективным направлением сотрудничества, по мнению опрошенных, могут стать совместные разработки России и Китая в сфере микроэлектроники. Дело в том, что задача наращивания технологического суверенитета в современных реалиях является приоритетной для обеих стран. В частности, речь идет о создании новых материалов и технологий, которые будут востребованы не только сейчас, но и в ближайшей перспективе — например, для создания нейропроцессоров и логических устройств.

Также эксперты выделили совместные разработки для авиации и судостроения. Они могут быть направлены как на создание совершенно новых моделей тяжелой техники, так и на модернизацию существующих образцов. Речь может идти об инновационных моделях двигателей и топливных систем, в том числе военного назначения.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023

Третье место рейтинга занимают телекоммуникационные технологии и сфера искусственного интеллекта. Обе страны заинтересованы в создании систем связей нового поколения, и каждая из сторон обладает уникальным набором компетенций и потенциалом к развитию, уверены эксперты. Кроме того, совместные усилия по развитию искусственного интеллекта, нейросетей и машинного обучения смогут совершить качественный рывок в развитии государств-партнеров.

В настоящее время Китай для России является одним из ключевых партнеров на геополитической арене, отметил в разговоре с «Лентой.ру» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. По его словам, для укрепления взаимовыгодного сотрудничества странам необходимо развивать связи по целому спектру направлений: начиная от дипломатических и бизнес-миссий, заканчивая культурным взаимодействием. И в этом вопросе немаловажную роль отводится технологическому партнерству.

«Безусловно, плоды совместной деятельности можно будет увидеть не одномоментно, предстоит масштабная работа. Уверен, что вектор сотрудничества, обозначенный во время переговоров Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, приведет нас к статусу технологически суверенных государств, заручившихся поддержкой надежного партнера», — прокомментировал результаты исследования Кудж.

20 марта лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом. В тот же день состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам Путина, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме объекта у «Северного потока»
Перечислены основные недостатки диеты Дюкана
Байдена обвинили в использовании фактора России в свою пользу
За соседство со звездой фильмов Тарантино попросили миллионы долларов
Губернатор Усс высказался о ситуации с возможной экстрадицией сына в США
В Турции обещали бороться с санкциями против России
Российские врачи спасли пенсионерку с внутримозговым кровоизлиянием
Спасшая детей в «Зимней вишне» инструктор рассказала о страхе расправы
Привыкшим к сексу без оргазма женщинам дали совет
Названы самые перспективные сферы сотрудничества России и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.