Названы самые перспективные сферы сотрудничества России и Китая

В МИРЭА назвали самой перспективной сферой партнерства России и Китая микроэлектронику

Самым перспективным направлением сотрудничества России и Китая могут стать совместные разработки в сфере микроэлектроники, считают эксперты. Об этом свидетельствуют результаты опроса РТУ МИРЭА, с которыми ознакомилась «Лента.ру». Специалисты назвали и другие наиболее популярные, на их взгляд, направления.

В исследовании приняли участие 120 специалистов. Среди них профессорско-преподавательский состав крупнейших технологических вузов России и представители российских и китайских компаний различных отраслей.

Самым перспективным направлением сотрудничества, по мнению опрошенных, могут стать совместные разработки России и Китая в сфере микроэлектроники. Дело в том, что задача наращивания технологического суверенитета в современных реалиях является приоритетной для обеих стран. В частности, речь идет о создании новых материалов и технологий, которые будут востребованы не только сейчас, но и в ближайшей перспективе — например, для создания нейропроцессоров и логических устройств.

Также эксперты выделили совместные разработки для авиации и судостроения. Они могут быть направлены как на создание совершенно новых моделей тяжелой техники, так и на модернизацию существующих образцов. Речь может идти об инновационных моделях двигателей и топливных систем, в том числе военного назначения.

Третье место рейтинга занимают телекоммуникационные технологии и сфера искусственного интеллекта. Обе страны заинтересованы в создании систем связей нового поколения, и каждая из сторон обладает уникальным набором компетенций и потенциалом к развитию, уверены эксперты. Кроме того, совместные усилия по развитию искусственного интеллекта, нейросетей и машинного обучения смогут совершить качественный рывок в развитии государств-партнеров.

В настоящее время Китай для России является одним из ключевых партнеров на геополитической арене, отметил в разговоре с «Лентой.ру» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. По его словам, для укрепления взаимовыгодного сотрудничества странам необходимо развивать связи по целому спектру направлений: начиная от дипломатических и бизнес-миссий, заканчивая культурным взаимодействием. И в этом вопросе немаловажную роль отводится технологическому партнерству.

«Безусловно, плоды совместной деятельности можно будет увидеть не одномоментно, предстоит масштабная работа. Уверен, что вектор сотрудничества, обозначенный во время переговоров Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, приведет нас к статусу технологически суверенных государств, заручившихся поддержкой надежного партнера», — прокомментировал результаты исследования Кудж.

20 марта лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом. В тот же день состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам Путина, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами.