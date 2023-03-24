Восточный экономический форум перенесли

Вице-премьер Трутнев: Восточный экономический форум перенесен на 10-13 сентября 2023 года

Восточный экономический форум (ВЭФ) перенесен на 10-13 сентября 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

По его словам, новые даты утверждены с учетом графика проведения международный мероприятий.

Трутнев отметил, что ВЭФ объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций не только Дальнего Востока и России, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось, что восьмой Восточный экономический форум состоится 12–15 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В 2022 году форум собрал более 7000 участников из 68 стран и территорий, включая Россию.