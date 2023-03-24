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11:05, 24 марта 2023Путешествия

Российский турист пропал без вести в горах Приморья

«ПримПоиск»: российский турист пропал без вести на горе Пидан в Приморье

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Россиянин пропал без вести в горах Приморского края. Об этом говорится в Telegram-канале волонтерского движения «ПримПоиск».

Заблудившимся туристом оказался 28-летний мужчина. Россиянин, предположительно, отправился в поход на гору Пидан еще во вторник, 21 марта, и перестал выходить на связь с родственниками.

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Отмечается, что местоположение путешественника до сих пор неизвестно. Волонтеры просят жителей Приморья о помощи в поисках россиянина.

Ранее в марте сообщалось, что российский турист пропал без вести во время восхождения на Борус в Красноярском крае. Спасатели получили сообщение от МЧС о пропаже двух мужчин, которые отправились на гору. Позже один из путешественников был найден, он самостоятельно вышел на поисковую группу. Мужчина сообщил, что его попутчик пошел в противоположном направлении, связь с ним отсутствует.

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Фариза Бацазова
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