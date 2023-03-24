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11:40, 24 марта 2023Бывший СССР

В Казахстане сошел с рельсов поезд из Белоруссии

«Sputnik Казахстан»: грузовой поезд из Белоруссии сошел с рельсов в Алма-Атинской области

Кадр: НК «Казахстан Темир Жолы»

В Алма-Атинской области Казахстана с рельсов сошел грузовой поезд из Белоруссии. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Инцидент произошел на станции Копа, поезд следовал по направлению к станции Алтынколь. Сообщается, что с рельсов сошли четыре вагона с контейнерами. В результате аварии никто не пострадал, и график движения поездов не изменился.

Ранее в Актюбинской области Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший в Россию. В нем находились более 200 человек — граждане Киргизии, России и Казахстана, а также работники железнодорожной компании «Казахстан темир жолы».

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Алевтина Запольская
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