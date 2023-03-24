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14:36, 24 марта 2023Россия

ВСУ потеряли убитыми до 125 человек на краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли убитыми до 125 человек на краснолиманском направлении

Фото: Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 125 человек убитыми на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По позициям ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках отработали военнослужащие Центральной группировки российских войск. Огонь по занимаемым украинскими подразделениям позициям вели авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

Помимо живой силы противника, на указанном направлении было уничтожено три боевые машины пехоты, а также установка РСЗО «Град», добавили в Минобороны.

Кроме того, за последние сутки российские военнослужащие уничтожили более 380 солдат ВСУ на донецком направлении, где активные действия вела Южная группировка войск.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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