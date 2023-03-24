Китай призвал Европу поддержать мирные переговоры по Украине

МИД Китая призвал Европу сыграть роль в поддержке мирных переговоров по Украине

Европе нужно присоединиться к поддержке мирных переговоров по Украине, призвал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Его слова приводит Bloomberg.

«Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою роль. Прекращение огня, остановка войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой», — заявил представитель МИД.

Отмечается, что это предложение предусматривает замораживание положения российских войск на украинской территории, что не устраивает Киев.

Ранее стало известно о страхе США быть загнанными в угол из-за мирного плана КНР. Уточняется, что американская администрация оказалась в стороне от обсуждений мирного урегулирования, когда президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Москве.