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08:26, 24 марта 2023Экономика

Экономист указал на раскол в мире из-за противостояния России

Экономист Доши: большинство стран мира выступили против санкций ради сотрудничества с РФ

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Большинство стран мира выступили против антироссийских санкций. На это указал экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье в Forbes.

Он отметил, что глобальный энергетический порядок раскололся на два блока — тех, кто поддерживает ограничительные меры против России, и их противников. При этом к последним не относятся ряд западных стран и их союзников, такие как Австралия, Япония и Южная Корея.

В частности, эксперт указал на страны БРИКС. «Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия», — отметил Доши.

Экономист также выразил мнение, что, хотя роль доллара как международной резервной валюты в ближайшее время не изменится, процесс бифуркации мировой экономики уже начался. В частности, Москва и Пекин работают над созданием международной резервной валюты, напомнил он.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что санкции против России начали серьезно раскалывать Евросоюз.

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Марина Совина
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