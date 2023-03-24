«Умерший» мужчина рассказал о загробной жизни

Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о своем опыте

Житель Великобритании, переживший клиническую смерть, рассказал о своем «загробном» опыте. Об этом сообщает Daily Mirror.

55-летний Кевин Хилл из Дербишира страдал от кальцифилаксиии — редкой болезни, при которой кальций накапливается в кровеносных сосудах кожи и жировых тканей. Обычно ее диагностируют у людей с кардиологическими проблемами. Вскоре после операции на сердце его кожа покрылась волдырями, постепенно переросшими в язвы с частичным некрозом тканей. По словам Хилла, «мертвая кожа начать "поедать" живую». Это причиняло ему ужасную боль.

В конце концов у мужчины открылось сильное кровотечение. Прежде чем врачи успели что-то предпринять, он потерял два с половиной литра крови, и его сердце остановилось. Позднее Хилл вспоминал, что в момент клинической смерти понимал, что умер, но испытывал не страх, а безмятежность. По его словам, он со стороны наблюдал за действиями медиков, которые продолжали бороться за его жизнь.

Я не смотрел на свое тело сверху, но существовал отдельно от него. Как будто перенесся в духовное измерение. Я понимал, что происходит, но чувствовал только спокойствие. Я знал, что у меня кровотечение, что это серьезно. Я даже знал, что умер. Потом уснул, а когда проснулся, кровь уже остановили, и я ожил. Мое время еще не пришло — это я тоже знал Кевин Хилл

Сейчас Хилл полностью выздоровел, и врачи называют его «чудо-мужчиной». Близость к смерти помогла ему пересмотреть свои приоритеты. По его словам, после возвращения из госпиталя атмосфера в семье заметно изменилась к лучшему, а сам он стал более стрессоустойчивым и сильным.

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